Dit zijn de terugroepacties van deze week

Plastic in kaas, ammoniak in ijsjes en verkeerde etiketten: het is een week vol terugroepacties. Hieronder zetten we alle terugroepacties, en wat je als consument moet doen, op een rij.

Plastic in kaas bij Jumbo

De grootste terugroepactie van deze week gaat over kaas in de winkels van Jumbo en Aldi. De supermarktketen had eerder al vijf soorten kaasplakken teruggeroepen, maar breidde donderdag die waarschuwing verder uit. In kaasplakken zitten mogelijk plastic deeltjes.

Volgens Jumbo zit het plastic deeltje "in een enkel geval" aan de onderste kaasplak.

Bij Jumbo: Jong Belegen 400 gram met alle houdbaarheidsdata tot 9 september.

Belegen 48+ voordeelpak, houdbaar tot 10 september.

Belegen 30+ plakken voordeelpak én Jong Belegen 190 gram, houdbaar tot 15 september. En deze. Bij Aldi: Product: Goudse kaas 48+ plakken jong 400 gram

Streepjescode: 4065019024078

Ten minste houdbaar tot (THT): 26-09-2025 en 30-09-2025

Product: Goudse kaas 48+ plakken jong belegen 400 gram

Streepjescode: 4065019015649

Ten minste houdbaar tot (THT): 26-09-2025 en 29-09-2025

Wie de kaas toch eet, loopt gezondheidsrisico’s. Klanten wordt gevraagd het product terug te brengen naar de winkel; zij krijgen dan hun geld terug.

Ammoniak in ijsjes Aldi

Woensdag riep de supermarkt het product (Swip ijsjes van Mucci in de smaken sinaasappel en cola met houdbaarheidsdatum 05-2027) terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van ammoniak. Volgens Aldi kan het eten van de ijsjes gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De precieze producten:

Product: Mucci SWIP ijs cola en sinaasappel

Streepjescode cola ijs: 4065019025365

Streepjescode sinaasappel ijs: 4065019025358

Houdbaarheidsdatum: 05-2027

"Het belangrijkste is dat mensen het product niet moeten eten en hun geld terugkrijgen als ze het terugbrengen", aldus een woordvoerder.

Mogelijke gluten in broodmix Aldi

Nog een terugroepactie bij Aldi. De supermarktketen roept een broodmix terug omdat er mogelijk onbedoeld gluten in kunnen zitten. De waarschuwing geldt voor de Biologische broodmix variant 'Oats' van het merk Biovegan met 31-10-2026 als houdbaarheidsdatum.

Roerspatel van IKEA

IKEA roept de 365+ HJÄLTE roerspatel terug. Uit een test in België blijkt dat er schadelijke stoffen (PAA’s) uit kunnen vrijkomen tijdens het koken. Dit kan schadelijk zijn als een te grote hoeveelheid in je voedsel terechtkomt. Het gaat om artikel 401.494.62 met datumstempel 2445 (JJWW) gekocht na november 2024.

Mensen kunnen de spatel terugbrengen naar de dichtstbijzijnde filiaal. Je krijgt het hele aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Verkeerd etiket op koolsla DekaMarkt

DekaMarkt waarschuwt voor een koolsla. Het gaat om de Westland BBQ coleslaw met rozijnen. Mogelijk zit er een verkeerd etiket op de verpakking, waardoor de allergenen soja en sulfiet er niet op staan.

Om welk product gaat het precies?

Product: Westland BBQ coleslaw met rozijnen

Streepjescode: 8710846140052

Ten minste houdbaar tot (THT): 18-06-2025

Heb je dit product gekocht? Breng het dan terug naar de winkel. Je krijgt het aankoopbedrag vergoed, ook als je de bon niet meer hebt.