Consumenten wezen Aldi op mogelijk gevaarlijke ammoniak in ijsjes

Het feit dat er mogelijk ammoniak in de ijsjes van de Aldi zit, kwam aan het licht na klachten van consumenten, laat de supermarktketen desgevraagd weten aan Hart van Nederland. De klachten gingen over de geur en de smaak van de ijsjes.

Woensdag riep de supermarkt het product (Swip ijsjes van Mucci in de smaken sinaasappel en cola met houdbaarheidsdatum 05-2027) terug. Volgens Aldi kan het eten van de ijsjes gevaarlijk zijn voor de gezondheid. "Het belangrijkste is dat mensen het product niet moeten eten en hun geld terugkrijgen als ze het terugbrengen", aldus een woordvoerder.

Het is nog niet 100 procent zeker of er daadwerkelijk ammoniak in de ijsjes zit, maar het is wel het vermoeden op "basis van de geur- en smaakklachten". "Omdat de oorzaak nog wordt onderzocht is dat op dit moment niet met volledige zekerheid te zeggen." De fabrikant doet onderzoek bij de productielocatie en maakt laboratoriumanalyses.

Ook de omvang van het probleem is nog niet duidelijk. Hoe veel ijsjes binnen deze batch de 'ammoniak-afwijking' hebben is onbekend.

In deze ijsjes zit de 'afwijking'

Mensen die het product terugbrengen krijgen hun geld terug. De precieze producten: