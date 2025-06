Wibra roept roerspatel terug om kankerverwekkende stof

Wibra roept klanten op om een specifieke nylon lepel niet meer te gebruiken. De winkelketen heeft ontdekt dat bij gebruik van het product te veel primaire aromatische amines (PAA's) kunnen vrijkomen. Die stoffen kunnen in het eten terechtkomen, met mogelijke gezondheidsrisico's tot gevolg.

PAA's zijn chemische verbindingen die kunnen ontstaan uit zware kleurstoffen. Ze zijn potentieel kankerverwekkend en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid. "Klanten die in het bezit zijn van de betrokken lepel, worden verzocht onmiddellijk te stoppen met het gebruik ervan en het artikel te retourneren bij een willekeurig Wibra-filiaal", schrijft het bedrijf.

In de video hierboven leggen wij uit wanneer er sprake is van een terugroepactie.

Het gaat om artikelnummer 2554.0051, batch 6810347. Deze gegevens zijn te vinden op de hangtag of op de kassabon. De lepel is verkocht tussen juli 2023 en mei 2025 in Wibra-filialen in Nederland en België. De oproep is ook verspreid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Terugroepactie: Wibra roept Nylon lepel terug | Bron: Wibra

Heb je deze lepel gekocht? Breng hem dan terug naar een Wibra-filiaal en je krijgt het volledige aankoopbedrag terug. Ook zonder kassabon.

Terugroepactie IKEA

Woensdag kwam er ook een terugroepactie vanuit IKEA. Het bedrijf ontdekte dat metaaldeeltjes loslaten kunnen bij het gebruik van de 365+ VÄRDEFULL knoflookpers. Het gaat om artikelnummer 201.521.58, met datumstempels van 2411 tot en met 2522.