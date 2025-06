Praxis roept douche-hoekinstap terug vanwege veiligheidsrisico door onjuist glas

Bouwmarkt Praxis roept een douche-hoekinstap terug vanwege ongeldige veiligheidsnormen. Bij controle is vastgesteld dat de hoekinstap in een aantal gevallen is voorzien van een onjuist type glas, dat niet voldoet aan de geldende veiligheidsnormen voor veiligheidsglas. Als het glas breekt, valt het uiteen in grote scherpe scherven. Daardoor is er een verhoogd risico op ernstig letsel, zoals snijwonden en andere verwondingen.

Het gaat om de witte Baseline Douche-hoekinstap (77-89 x185 cm), uitgevoerd met 4mm veiligheidsglas met gestreept glasmotief. De afwijking komt voor in een deel van batch 2024/04/08 0493077675. De producten uit deze batch zijn verkocht vanaf 1 juli 2024. Het batchnummer is alleen zichtbaar na demontage van het glas en kan niet zelfstandig worden gecontroleerd.

Kosteloos vervangen

Praxis raadt klanten aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van de douche-hoekinstap. Verder wordt dringend verzocht een afspraak maken voor de controle van de glaspanelen. Als blijkt dat de hoekinstap niet is uitgevoerd met veiligheidsglas, kunnen klanten ervoor kiezen om de hoekinstap kosteloos te laten vervangen of het aankoopbedrag teruggestort te krijgen.