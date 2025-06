Haribo: cannabis kwam niet bij ons in snoep

De cannabis die in colasnoepjes van Haribo is gevonden, is daar niet tijdens de productie in terechtgekomen. Dat laat de snoepfabrikant weten na onderzoek naar de herkomst van de besmetting.

Een woordvoerder van Haribo laat weten dat er onafhankelijke tests zijn uitgevoerd door een laboratorium. "De test omvatte het testen van bewaarde productiemonsters van de mogelijk getroffen partij, de tijdens productie gebruikte grondstoffen, alsmede producten die al op de Nederlandse markt waren." Alle resultaten van deze tests waren negatief en tonen volgens de zegsman dat er geen bewijs van besmetting is. "Ook onze interne onderzoeken tonen aan dat er geen onregelmatigheden waren in onze productieprocessen."

Haribo meldt verder dat volgens de "lokale autoriteiten" er geen aanwijzingen zijn dat de besmetting binnen de productielocaties van de snoepfabrikant is ontstaan.

Verklaring

Het blijft onduidelijk hoe de softdrugs wel in de snoepjes terecht zijn gekomen. "We blijven nauw samenwerken met de autoriteiten om te begrijpen of er een andere verklaring zou kunnen zijn voor deze meldingen", zegt de woordvoerder van Haribo.

Volgens de snoepfabrikant gingen de meldingen over één specifiek product in het oosten van Nederland, waarna de hele partij is teruggeroepen. Het ging om kilozakken Haribo Happy Cola F!ZZ met januari 2026 als houdbaarheidsdatum. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) bevestigde deze week dat ze twee kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd heeft behandeld die ziek waren geworden. Een van hen lag een tijd in coma.

ANP