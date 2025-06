Haribo roept colasnoepjes ook in deze twee landen terug na vondst cannabis

Wat begon als een voedselschandaal in Nederland, heeft nu ook gevolgen voor België en Luxemburg. Snoepfabrikant Haribo roept consumenten in alle drie de landen op om specifieke colaflesjes uit de Happy Cola F!ZZ-lijn niet te eten en terug te sturen naar het bedrijf. In Nederland werd eerder cannabis aangetroffen in het snoep.

De colasnoepjes uit de betreffende partij zijn ook in België en Luxemburg in de schappen beland. Daarom breidt Haribo de terugroepactie nu uit naar die landen. Het gaat om kilozakken met een houdbaarheidsdatum tot januari 2026.

Nederlands gezin werd onwel na eten snoepjes

De kwestie kwam aan het licht nadat een Nederlandse vrouw en haar jonge kleinkinderen onwel werden na het eten van het snoep. Onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigde de aanwezigheid van cannabis. Hoe de softdrugs in het product zijn terechtgekomen, is nog altijd niet duidelijk. De politie Oost-Nederland doet onderzoek.

Volgens Haribo wordt het incident “uiterst serieus” genomen. Klanten die het betreffende snoep in huis hebben, worden dringend verzocht het niet te consumeren en terug te sturen.

Of ook in België en Luxemburg meldingen van gezondheidsklachten zijn binnengekomen, is nog onbekend. De NVWA sluit niet uit dat meer mensen klachten krijgen.

Hart van Nederland/ANP