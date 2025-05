Haribo roept snoepjes terug die kunnen leiden tot duizeligheid

Snoepfabrikant Haribo haalt uit voorzorg bepaalde kilozakken van het product Happy Cola F!ZZ uit de schappen. De waarschuwing geldt voor verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot januari 2026. Volgens het bedrijf kunnen sommige van deze zakken gezondheidsklachten veroorzaken, zoals duizeligheid.

Wat er precies mis is met het snoep, is nog niet duidelijk. Haribo meldt dat er onderzoek loopt en dat de autoriteiten erbij betrokken zijn. De oorzaak van de klachten is dus nog onbekend, maar het bedrijf neemt het zekere voor het onzekere.

De verpakking van het snoep kan verschillen. Beeld: Haribo

'Andere producten zijn wel veilig'

De terugroepactie geldt voor verpakkingen met de productiecode L341-4002307906. Andere productiecodes van Happy Cola F!ZZ, en alle overige Haribo-producten, zouden volgens het bedrijf wel veilig zijn om te eten.

Opvallend is dat consumenten het snoep niet terug naar de winkel mogen brengen. In plaats daarvan vraagt Haribo hen om de zak rechtstreeks naar het bedrijf op te sturen. Wie dat doet, krijgt het aankoopbedrag terug.

Het is nog niet bekend hoeveel zakken er precies zijn verkocht of hoeveel meldingen van klachten er tot nu toe zijn binnengekomen.