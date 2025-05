Gezin onwel na eten Haribo-snoep: NVWA vindt sporen van cannabis

De terugroepactie van Haribo's Happy Cola F!ZZ-snoep blijkt ernstiger dan aanvankelijk gedacht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat aan Hart van Nederland weten dat er cannabis is aangetroffen in monsters van het snoep. Dat werd ontdekt nadat meerdere leden van een gezin onwel werden na het eten van het snoep en dit meldden bij de politie. Tot nu toe gaat het om 3 zakken, maar uit voorzorg roept HARIBO de betreffende voorraad terug.

De NVWA laat weten betrokken te zijn bij het onderzoek en benadrukt dat de situatie verder gaat dan alleen gezondheidsklachten. "Er zijn monsters afgenomen en daar is cannabis in gevonden," zegt een woordvoerder van de NVWA tegen Hart van Nederland. "We hebben meteen contact opgenomen met Haribo en zij hebben een veiligheidswaarschuwing uitgegeven." De omvang van de besmette partij is nog onbekend.

Hoe de stof in het snoep terecht is gekomen, is nog onduidelijk. Haribo heeft op verzoek van de NVWA een waarschuwing verspreid.

Beeld: NVWA

Terugroepactie

Haribo roept consumenten op om kilozakken van het product Happy Cola F!ZZ met de productiecode L341-4002307906 en houdbaarheidsdatum tot januari 2026 niet te consumeren. Consumenten wordt gevraagd het product niet terug te brengen naar de winkel, maar op te sturen naar Haribo voor terugbetaling.

Verpakkingen met andere productiecodes kunnen volgens Haribo veilig geconsumeerd worden. Dat geldt ook voor andere Haribo-producten.