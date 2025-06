Jong kind raakte in coma na eten Haribo-snoep met cannabis

Na het eten van Haribo-snoepjes met daarin cannabis is een jong kind zo ziek geworden dat het in coma heeft gelegen, meldt RTL Nieuws op basis van informatie van Ziekenhuisgroep Twente ZGT. In dat ziekenhuis werd het kindje opgenomen, samen met een ander kind.

In het ziekenhuis in Almelo waren twee kinderen binnengebracht. Het kind dat er ernstig aan toe was is overgeplaatst naar een ander, meer gespecialiseerd ziekenhuis. "Inmiddels gaat het met beide kinderen weer goed", zegt een woordvoerster.

De kinderen zijn in de peuter- en kleuterleeftijd, vertelt de woordvoerster. Het ziekenhuis wil verder geen details kwijt om de privacy van het gezin te beschermen. "Er werd een beetje lacherig over gedaan, maar het was dus gevaarlijker dan mensen in eerste instantie dachten", zegt de woordvoerster.

Haribo laat dinsdagavond weten "opgelucht" te zijn te horen dat de kinderen zijn hersteld en het goed maken. De snoepfabrikant zegt er alles aan te doen om de autoriteiten te ondersteunen bij hun onderzoek.

Vorige week werd al bekend dat de terugroepactie van Haribo's Happy Cola F!ZZ-snoep ernstiger bleek dan aanvankelijk gedacht: er was cannabis aangetroffen in monsters van het snoep. Dat werd ontdekt nadat meerdere leden van een gezin onwel werden na het eten van het snoep en dit meldden bij de politie.

Terugroepactie

Haribo riep daarvoor al consumenten op om kilozakken van het product Happy Cola F!ZZ met de productiecode L341-4002307906 en houdbaarheidsdatum tot januari 2026 niet te consumeren. Consumenten werd gevraagd het product niet terug te brengen naar de winkel, maar op te sturen naar Haribo voor terugbetaling.

Verpakkingen met andere productiecodes konden volgens Haribo veilig geconsumeerd worden. Dat geldt ook voor andere Haribo-producten.

ANP/RTL/Hart van Nederland