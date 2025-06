33.260 Citroën-eigenaren mogen per direct weg niet meer op na dodelijk ongeluk

Duizenden Citroën-eigenaren mogen per direct niet meer met hun auto de weg op. Autoconcern Stellantis roept eigenaren op hun auto te laten staan door problemen met de airbags. De oproep komt naar aanleiding van een dodelijk incident in Frankrijk vorige week.

Vorige week overleed een vrouw in Reims aan verwondingen die veroorzaakt werden door de airbags van haar Citroën.

Het gaat om alle Citroën C3 en DS3-modellen, die geproduceerd zijn tussen 2014 en 2019, met airbags van het merk Takata. De fabrikant roept nu 33.260 eigenaren op om de airbags van hun auto te laten repareren. De Franse minister van Transport drong naar aanleiding van het ongeluk van vorige week al aan op een dergelijke terugroepactie.

Sinds 2014 zijn miljoenen auto's al teruggeroepen omdat ze Takata-airbags hadden. Het bedrijf ging in 2017 failliet. Door een productiefout lopen de airbags risico om te ontploffen en hierbij kunnen metaaldeeltjes door de auto vliegen. Meerdere mensen zouden al overleden zijn door deze risicovolle airbags.

Gratis reparatie

Eigenaren worden dringend verzocht hun auto niet meer te gebruiken en contact op te nemen met hun autodealer. Eigenaren van Citroën-modellen met foutieve airbags kunnen deze gratis laten repareren. Deze eigenaren krijgen binnenkort een brief met informatie opgestuurd.

In januari was er in Nederland ook een terugroepactie voor deze modellen. Sommige automobilisten zijn al langs de garage geweest. Stellantis vond het toen echter niet nodig dat eigenaren uit voorzorg stopten met rijden. De terugroepactie vanwege Takata-airbags kwam in Nederland relatief laat op gang bij het concern. Landen met een warm en vochtig klimaat kregen voorrang. Daar was het risico op problemen met de airbags volgens Stellantis groter.

Hart van Nederland/ANP