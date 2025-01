Dit is de nieuwe auto van de politie: 'Hij rijdt lekker!'

De basisteams van de politie krijgen twee nieuwe auto's. De bekende Mercedes B-klasse maakt na jaren trouwe dienst plaats voor de BMW X1 en de hybride Ford Kuga.

Bekijk de nieuwe modellen van de politieauto's in de video bovenaan dit artikel.

De hogere modellen zijn gekozen met inspraak van agenten en moeten het werk op straat voor de komende vijf jaar makkelijker maken. Dit zijn waarschijnlijk de laatste benzineauto’s, die zeker vijf jaar mee moeten gaan. Ondertussen schakelt de politie langzaam over naar elektrisch.

Proefrondje

Agent Lennaert Brouwer mag een proefrondje rijden over een testcircuit. En dat bevalt. "Hij rijdt lekker! Soepeltjes, en hij is stil. Er zit een stille modus op, waardoor we 'geheimzinnig' door de wijken kunnen rijden. Voorheen hoorde je ons al in de verte aankomen."

Dat is niet het enige voordeel. Omdat de auto hoger is kunnen agenten, wanneer dat nodig is, sneller over drempels rijden zonder schade te maken. Bovendien is de verlichting feller geworden. "Daardoor zijn we zichtbaarder op straat", weet Brouwer.