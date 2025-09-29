Jumbo waarschuwt met terugroepactie voor dessert met hazelnoot: 'Allergisch? Eet dit niet'

Pas op: er zit hazelnoot in de hazelnootroom van Jumbo. De supermarkt roept het dessert 'hazelnootroom' terug omdat er een verkeerd etiket op de verpakking is geplakt. Op het etiket moet vermeld worden dat het hazelnoten en pinda's bevat, maar dit staat er niet op.

"Ben je allergisch voor pinda en/of hazelnoten? Eet dit product dan niet", laat een woordvoerder van de supermarktketen weten.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Allergisch of niet, wie het product heeft gekocht, kan het terugbrengen naar de winkel en krijgt het aankoopbedrag terug.

ANP