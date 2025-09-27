Windgoo haalt elektrische vouwfiets uit de verkoop wegens brandgevaar

De verkoop van de elektrische vouwfiets Windgoo B20 is per direct gestopt. Bij dit model fiets bestaat er een mogelijk brandrisico met de accu, erkent de fabrikant na een waarschuwing eerder deze week van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Windgoo adviseert eigenaren van een B20 deze fiets voorlopig niet meer te gebruiken en niet op te laden.

De brandweer in de regio Amsterdam telde sinds juni vorig jaar 47 branden in elektrische fietsen. In 23 van deze gevallen betrof het een elektrische vouwfiets, waarvan in totaal twintig keer elektrische vouwfietsen van het merk Windgoo. In vijftien gevallen ging het om het type B20.

Benieuwd wat jij kan doen als je te maken krijgt met een verkoopstop of een terugroepactie? Bekijk dan onderstaande video

Onmiddellijke verkoopstop

Het bedrijf reageert met een terugroepactie en een verkoopstop. Klanten kunnen hun fiets terugbrengen om te laten controleren. "De zorgen rond onze elektrische vouwfiets B20 nemen we zeer serieus", aldus het bedrijf. "We begrijpen dat deze situatie voor klanten verontrustend kan zijn en doen er alles aan om dat gevoel weg te nemen."

De B20 is volgens Windgoo hun oudste model met een ander technisch ontwerp dan hun nieuwere elektrische fietsen. De brandweer adviseerde eerder deze week al de fiets niet in het openbaar vervoer mee te nemen of binnenshuis te stallen. De burgemeesters van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland noemden het brandgevaar "onacceptabel hoog". "Alleen als de fiets niet aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk kan deze binnenshuis worden geplaatst", reageert Windgoo op de website. De fabrikant zegt nauw contact te onderhouden met toezichthouder NVWA.

ANP