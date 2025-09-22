Chocoladekoekjes teruggeroepen: mogelijk gezondheidsrisico

Chocoladekoekjes van Les Florentins worden teruggeroepen uit winkels van TK Maxx. Ze kunnen gluten bevatten, terwijl dat niet op de verpakking is aangegeven. Dat kan een gezondheidsrisico vormen voor mensen met een glutenallergie of -intolerantie.

Het gaat om de koekjes die zijn verkocht tussen juli en september van dit jaar. De productcodes staan vermeld op de waarschuwing op de website van het warenhuis. Op de originele verpakking staat wel dat het product gluten bevat, maar op een extra etiket is deze informatie weggevallen.

Klanten met een allergie voor gluten kunnen de gekochte koekjes terugbrengen naar een TK Maxx-winkel. Ze krijgen dan hun geld terug of mogen een vervangend product uitzoeken.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?