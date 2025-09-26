Terug

Lidl waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke proteïnereep

Terugroepactie

Vandaag, 11:03

Supermarktketen Lidl haalt per direct een vegan proteïnereep uit de schappen. De reep bevat een ingrediënt dat gevaarlijk kan zijn voor mensen met een mosterdallergie, terwijl dit niet op de verpakking vermeld staat.

Het gaat om de Vegan Protein Bar Hazelnut Nougat van het merk Healthy Fit. Deze repen bevatten raapzaadeiwitisolaat, een ingrediënt dat verwant is aan mosterd en daardoor een allergische reactie kan veroorzaken bij mensen met een mosterdallergie.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?

De terugroepactie geldt voor repen met een houdbaarheidsdatum tot 1 juni 2025 en de streepjescodes 8720892340870 en 8720892346346.

