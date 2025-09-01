Terug

Lidl waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bacterie in rundertartaar

Lidl waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bacterie in rundertartaar

Terugroepactie

Gisteren, 21:46

Supermarktketen Lidl roept rundertartaartjes terug. Bij een kwaliteitscontrole is in het vlees de listeriabacterie aangetroffen. "Klanten worden dringend verzocht dit product niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel", meldt Lidl.

Het gaat om de rundertartaartjes met houdbaarheidsdatum 8 september 2025 en streepjescode 20199036. Klanten die het product terugbrengen naar de supermarkt, krijgen het volledige aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

De listeriabacterie kan een risico vormen voor de gezondheid. Vooral voor mensen met een verminderde weerstand, zoals zieken, zwangeren, jonge kinderen en ouderen, kan de bacterie gevaarlijk zijn.

ANP

