Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Terugroepactie Alpro Soja: afwijkende smaak en kans op misselijkheid

Terugroepactie Alpro Soja: afwijkende smaak en kans op misselijkheid

Terugroepactie

Gisteren, 13:01

Link gekopieerd

Let op als je een literpak Alpro Sojadrink in de koelkast hebt staan. Meerdere klanten hebben een afwijkende smaak gemeld. Een enkeling kreeg hierdoor zelfs last van misselijkheid. Producent Danone Nutricia waarschuwt om het niet te drinken.

In overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is besloten om de sojadrank uit de handel te halen. Het gaat om verpakkingen die ten minste houdbaar zijn tot 27-04-2026, met aan de bovenkant de batchcode BD2625. De EAN-code van dit pak is 5411188117742. Heb je hetzelfde product met een andere houdbaarheidsdatum, dan kun je dat gewoon gebruiken.

Klanten met vragen over de terugroepactie kunnen contact opnemen met de zorglijn via telefoonnummer 0800-0227187.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Lees ook

Jumbo roept verschillende broden terug om productiefout
Jumbo roept verschillende broden terug om productiefout
Terugroepactie van rode misoboter van de Lidl door verkeerd etiket
Terugroepactie van rode misoboter van de Lidl door verkeerd etiket
Fabrikant roept potjes piccalilly terug: gevaar voor sommige eters
Fabrikant roept potjes piccalilly terug: gevaar voor sommige eters

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.