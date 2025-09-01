Terugroepactie Alpro Soja: afwijkende smaak en kans op misselijkheid

Let op als je een literpak Alpro Sojadrink in de koelkast hebt staan. Meerdere klanten hebben een afwijkende smaak gemeld. Een enkeling kreeg hierdoor zelfs last van misselijkheid. Producent Danone Nutricia waarschuwt om het niet te drinken.

In overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is besloten om de sojadrank uit de handel te halen. Het gaat om verpakkingen die ten minste houdbaar zijn tot 27-04-2026, met aan de bovenkant de batchcode BD2625. De EAN-code van dit pak is 5411188117742. Heb je hetzelfde product met een andere houdbaarheidsdatum, dan kun je dat gewoon gebruiken.

Klanten met vragen over de terugroepactie kunnen contact opnemen met de zorglijn via telefoonnummer 0800-0227187.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?