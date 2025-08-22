Terug

Terugroepactie van rode misoboter van de Lidl door verkeerd etiket

Terugroepactie

Vandaag, 21:27

Supermarktketen Lidl roept de rode misoboter van Chef Select terug. Door een produtiefout staat bij sommige producten het verkeerde etiket op het product. Als gevolg hiervan staat het allergeen soja niet op de verpakking vermeld.

Er wordt geadviseerd het product niet te eten als je allergisch bent voor soja. Het gaat om de boter met houdbaarheidsdatum 05-10-2025 en streepjescode 8718796059271.

De supermarktketen zegt dat klanten het product terug naar de winkel kunnen brengen en het aankoopbedrag terugkrijgen.

