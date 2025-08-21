Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Fabrikant roept potjes piccalilly terug: gevaar voor sommige eters

Fabrikant roept potjes piccalilly terug: gevaar voor sommige eters

Terugroepactie

Gisteren, 11:52

Link gekopieerd

In het product Piccalilly Zuurman van Kesbeke Fijne Tafelzuren zijn gluten aangetroffen, terwijl dit niet op het etiket staat vermeld. Het gaat om tarwebloem, een ingrediënt dat gluten bevat.

Mensen met coeliakie of glutenintolerantie worden dringend geadviseerd dit product niet te eten. Het gaat om het product met EAN-code 8711271113741, dat is verkocht bij onder andere Plus in Amersfoort, diverse Intratuin-filialen, en speciaalzaken in onder meer Volendam, Amsterdam en Almere.

Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Consumenten zonder glutenintolerantie kunnen de piccalilly gewoon veilig eten. Wie het product toch wil retourneren, kan dit rechtstreeks doen via fabrikant Kesbeke en krijgt het aankoopbedrag terug.

Lees ook

Gevaarlijke kinderschommel teruggeroepen om kantelgevaar
Gevaarlijke kinderschommel teruggeroepen om kantelgevaar
Kipstukjes van de ALDI teruggeroepen om verkeerd etiket
Kipstukjes van de ALDI teruggeroepen om verkeerd etiket
Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli
Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.