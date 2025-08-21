Fabrikant roept potjes piccalilly terug: gevaar voor sommige eters

In het product Piccalilly Zuurman van Kesbeke Fijne Tafelzuren zijn gluten aangetroffen, terwijl dit niet op het etiket staat vermeld. Het gaat om tarwebloem, een ingrediënt dat gluten bevat.

Mensen met coeliakie of glutenintolerantie worden dringend geadviseerd dit product niet te eten. Het gaat om het product met EAN-code 8711271113741, dat is verkocht bij onder andere Plus in Amersfoort, diverse Intratuin-filialen, en speciaalzaken in onder meer Volendam, Amsterdam en Almere.

Consumenten zonder glutenintolerantie kunnen de piccalilly gewoon veilig eten. Wie het product toch wil retourneren, kan dit rechtstreeks doen via fabrikant Kesbeke en krijgt het aankoopbedrag terug.