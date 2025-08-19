Terug

Kipstukjes van de ALDI teruggeroepen om verkeerd etiket

Terugroepactie

Vandaag, 21:29

Aldi roept samen met leverancier Vivera een vegetarisch product terug. Het gaat om de Vega Kipstukjes XXL met houdbaarheidsdatum 11 september 2025 en EAN-code 2003021049803. Op de verpakking ontbreekt belangrijke informatie, waardoor het product gevaarlijk kan zijn voor mensen met een allergie.

De verpakking van deze partij bevat een verkeerd etiket. Daardoor staan de allergenen soja en ei er niet op vermeld. Volgens Aldi is het product daarom niet geschikt voor mensen met een soja- of ei-allergie. Voor mensen zonder deze allergieën is er geen gevaar en kan het product gewoon gegeten worden.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Aldi vraagt klanten met een soja- of ei-allergie het product niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Dit kan ook als de verpakking al is geopend. Een kassabon is niet nodig; het aankoopbedrag wordt volledig vergoed.

Andere verpakkingen van de Vega Kipstukjes XXL met een andere houdbaarheidsdatum vallen niet onder deze terugroepactie. Aldi en Vivera bieden hun excuses aan voor het ongemak.

