Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli

Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli

Terugroepactie

Vandaag, 19:30

Link gekopieerd

Wie last heeft van een flinke glutenallergie, moet goed opletten. Jumbo haalt namelijk hun eigen glutenvrije ravioli met ricotta en spinazie terug uit de schappen. In het product blijken namelijk te veel gluten te zitten.

Een glutenvrij product mag in Nederland nog een minimale hoeveelheid gluten bevatten, maar dat mag niet meer zijn dan 20 milligram per kilo. De ravioli van Jumbo overschrijdt deze grens. Het gaat om de verpakking met een houdbaarheidsdatum van 13 september.

Heb je dit product gekocht? Dan kun je het terugbrengen naar de winkel. Je krijgt het aankoopbedrag gewoon terug.

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.