Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli

Wie last heeft van een flinke glutenallergie, moet goed opletten. Jumbo haalt namelijk hun eigen glutenvrije ravioli met ricotta en spinazie terug uit de schappen. In het product blijken namelijk te veel gluten te zitten.

Een glutenvrij product mag in Nederland nog een minimale hoeveelheid gluten bevatten, maar dat mag niet meer zijn dan 20 milligram per kilo. De ravioli van Jumbo overschrijdt deze grens. Het gaat om de verpakking met een houdbaarheidsdatum van 13 september.

Heb je dit product gekocht? Dan kun je het terugbrengen naar de winkel. Je krijgt het aankoopbedrag gewoon terug.