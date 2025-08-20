Gevaarlijke kinderschommel teruggeroepen om kantelgevaar

Terugroepactie
Vandaag, 07:18
Het bedrijf BERG waarschuwt voor een babyschommel waar kinderen uit kunnen vallen. Mensen moeten de schommel niet meer gebruiken, aldus het bedrijf voor buitenspeelgoed.
Als een kind naar voren leunt in de schommel, kan deze kantelen, waardoor het kind eruit kan vallen. De schommels die dit probleem hebben, zijn verkocht tussen 1 juni en 14 augustus van dit jaar en hebben het artikelnummer 20.21.11.00.
Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.