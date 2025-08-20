Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gevaarlijke kinderschommel teruggeroepen om kantelgevaar

Gevaarlijke kinderschommel teruggeroepen om kantelgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 07:18

Link gekopieerd

Het bedrijf BERG waarschuwt voor een babyschommel waar kinderen uit kunnen vallen. Mensen moeten de schommel niet meer gebruiken, aldus het bedrijf voor buitenspeelgoed.

Als een kind naar voren leunt in de schommel, kan deze kantelen, waardoor het kind eruit kan vallen. De schommels die dit probleem hebben, zijn verkocht tussen 1 juni en 14 augustus van dit jaar en hebben het artikelnummer 20.21.11.00.

Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

ANP

Lees ook

Kipstukjes van de ALDI teruggeroepen om verkeerd etiket
Kipstukjes van de ALDI teruggeroepen om verkeerd etiket
Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli
Terugroepactie Jumbo: te veel gluten in glutenvrije ravioli
Winkelketen TK Maxx roept kinderzwemvesten terug om verdrinkingsgevaar
Winkelketen TK Maxx roept kinderzwemvesten terug om verdrinkingsgevaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.