Gevaarlijke kinderschommel teruggeroepen om kantelgevaar

Het bedrijf BERG waarschuwt voor een babyschommel waar kinderen uit kunnen vallen. Mensen moeten de schommel niet meer gebruiken, aldus het bedrijf voor buitenspeelgoed.

Als een kind naar voren leunt in de schommel, kan deze kantelen, waardoor het kind eruit kan vallen. De schommels die dit probleem hebben, zijn verkocht tussen 1 juni en 14 augustus van dit jaar en hebben het artikelnummer 20.21.11.00.

Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

