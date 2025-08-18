Winkelketen TK Maxx roept kinderzwemvesten terug om verdrinkingsgevaar

Winkelketen TK Maxx roept diverse zwemvesten voor kinderen terug vanwege verdrinkingsgevaar. Volgens het bedrijf voldoen de zwemvesten niet aan de veiligheidsnormen, hebben ze een onjuiste CE-markering en zijn ze "mogelijk niet geschikt voor gebruik als drijfmiddel".

De zwemvesten werden tussen april en augustus 2025 verkocht in de winkels van TK Maxx, dat onder meer vestigingen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht heeft. De winkelketen roept op om het zwemvest niet te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. TK Maxx biedt een terugbetaling of een vervangend product aan.

Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Daarnaast vraagt TK Maxx het bericht over de terugroepactie te delen, vooral als je weet dat het product aan iemand anders werd aangeboden, geleend of verkocht. Op de site van de winkelketen staan de productcodes van de betreffende zwemvesten.

