Eerste listeriabesmetting in Nederland gemeld na eten van kaas

Vandaag, 15:20

Na meerdere zieke mensen in Frankrijk, is er nu een eerste persoon in ons land besmet geraakt met de listeriabacterie. Deze persoon zou ziek zijn geworden na het eten van zachte kaas. Dat wordt duidelijk via de Europese gezondheidsdienst (ECDC).

Over de enige bevestigde Nederlandse besmetting zijn nog geen verdere details bekend. Vorige week woensdag werden er hier uit voorzorg nog partijen haring van de Albert Heijn en PLUS teruggeroepen omdat de bewuste bacterie daar mogelijk in zo zitten. Tot nu toe is daar geen besmet persoon van bekend.

Eerdere terugroepactie

In Frankrijk was er een grotere terugroepactie, van veertig verschillende soorten kaas van producent Chavegrand. 21 mensen raakte daar besmet met de bacterie en twee overleefden de ziekte het niet. Ze hadden kaas gegeten van die specifieke leverancier die problemen bleek te hebben met de bacterie.

Het bedrijf zegt de controles op verontreinigingen met een factor honderd te hebben verhoogd. Ook in België is recent een besmetting gemeld, net als in Denemarken.

Te laat

Een eventuele terughaalactie van kazen in ons land zal er niet snel komen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet daar "geen toegevoegde waarde" in, want de kazen zijn over hun houdbaarheidsdatum heen en "naar alle waarschijnlijkheid reeds geconsumeerd".

Op 20 juni en 30 juli kreeg de NVWA al meldingen over mogelijk besmette kaas. Ook toen was het te laat voor terugroepacties.

Listeriabacterie

De listeriabacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten. Listeriose is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Symptomen kunnen variëren van koorts en spierpijn tot in zeldzame gevallen een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Elk jaar krijgt het RIVM ongeveer 85 meldingen van patiënten met een listeria-infectie.

"Ziekte door listeria kan een extreem lange incubatietijd tot 9 weken hebben, waardoor het vinden van een verband tussen ziekte en consumptie van een bepaald levensmiddel niet altijd mogelijk is", legt de NVWA uit.

ANP

