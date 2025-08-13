Supermarkten roepen haring terug om mogelijke listeriabesmetting

Supermarktketen Albert Heijn roept de per twee verpakte haring terug omdat hier mogelijk de bacterie listeria in zit. Het gaat om twee varianten van de AH Hollandse nieuwe met uitjes. Hetzelfde geldt voor de haring van de PLUS. "Klanten worden dringend verzocht het product niet te consumeren."

Het gaat om de haring die te gebruiken is tot 17 augustus 2025 en verkocht is tussen 8 en 13 augustus. De AH Hollandse nieuwe met uitjes heeft een staartje, de AH Hollandse nieuwe filet met uitjes is gefileerd en heeft geen staartje. Mensen die de vis hebben gekocht kunnen deze naar de winkel brengen en krijgen dan hun geld terug.

Wanneer is sprake van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het uit:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Kort na de bekendmaking van AH, blijkt dezelfde bacterie mogelijk ook in de haring van de PLUS te zitten. Het gaat dan om de PLUS Hollandse nieuwe met ui 2 stuks met een houdbaarheidsdatum van 16 en 17 augustus.

Ziek geworden

Het krijgen van listeria is vooral voor mensen met een verzwakt afzweersysteem, kwetsbare gezondheid of zwangeren risicovol. De symptomen van listeriose, de voedselvergiftiging die je kan krijgen door listeria, zijn onder andere verminder eetlust, eventuele diarree en lage buikpijn. Wie deze klachten ervaart, wordt aangeraden naar de huisarts te gaan.

Woensdag werd nog bekend dat 21 mensen in Frankrijk ziek zijn geworden door listeriose door een terugroepactie van verschillende soorten kaas. Ook in België is het eerste geval vastgesteld.

Listeriabacterie

De listeriabacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten. Elk jaar krijgt het RIVM ongeveer 85 meldingen van patiënten met een listeria-infectie.

