Listeriabesmetting in Frankrijk en België: twee doden, 40 kaassoorten uit winkels

Terugroepactie

Vandaag, 14:13

In Frankrijk zijn 21 mensen besmet geraakt met listeriose, een besmetting met de listeriabacterie. Twee mensen, onder wie een vrouw met een kwetsbare gezondheid, zijn eraan overleden, meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Volgens de Belgische zender VRT is ook bij onze zuiderburen een eerste geval van listeriose vastgesteld.

De besmettingen houden mogelijk verband met een grote terugroepactie van kazen in het land. Volgens het ministerie van Landbouw en het nationale gezondheidsagentschap ANSP wijst onderzoek op een link met "de consumptie van gepasteuriseerde kaas geproduceerd door het bedrijf Chavegrand".

40 kazen

Uit voorzorg zijn veertig kaassoorten uit de winkels gehaald, waaronder camembert, geitenkaas en gorgonzola. Deze werden onder meer verkocht bij supermarktketen Carrefour, een grote supermarktketen met winkels door het hele land. In juni werd in Frankrijk ook al een vergelijkbare terugroepactie uitgevoerd.

In Nederland zijn nog geen meldingen geweest van besmettingen met listeriose door kaas uit Frankrijk, meldt een woordvoerder van NVWA aan Hart van Nederland. Als je kaas hebt gekocht op je vakantie in Frankrijk en je twijfelt, kun je de Franse site Rappel Conso raadplegen. Daar staan de kazen op die teruggeroepen worden.

Listeriabacterie

De listeriabacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten. Listeriose is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Symptomen kunnen variëren van koorts en spierpijn tot in zeldzame gevallen een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Elk jaar krijgt het RIVM ongeveer 85 meldingen van patiënten met een listeria-infectie.

