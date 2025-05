Geraspte kaas van Hoogvliet mogelijk besmet met gevaarlijke bacterie

Klanten van supermarktketen Hoogvliet en kaasliefhebbers opgelet. De supermarkt roept een verpakking geraspte kaas terug vanwege een mogelijke besmetting met de listeriabacterie. Het gaat om de 'geraspte kaas mild' in een verpakking van 400 gram.

De waarschuwing geldt specifiek voor kaas met een houdbaarheidsdatum tot 25 augustus 2025. Wie deze kaas in huis heeft, wordt dringend verzocht het product niet te eten. De besmetting kan ernstige gevolgen hebben voor bepaalde kwetsbare groepen.

Consumenten kunnen de geraspte kaas terugbrengen naar een Hoogvliet-filiaal. Daar krijgen ze het volledige aankoopbedrag terug, meldt de supermarkt.

Gevaarlijk voor ouderen en ongeboren kind

Listeria is een bacterie die listeriose kan veroorzaken, een infectieziekte die in Nederland zeldzaam is. Gezonde mensen merken er vaak weinig van, hooguit wat griepachtige klachten.

Voor mensen met een zwakke gezondheid, zoals ouderen, pasgeborenen en mensen met een verminderde weerstand, kan listeriose wel gevaarlijk zijn. Ook zwangere vrouwen lopen risico: de bacterie kan via de placenta ook het ongeboren kind bereiken.

De supermarkt zegt maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen en benadrukt dat de waarschuwing uit voorzorg is.