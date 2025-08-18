Terug

Terugroepactie: geen risotto, maar spaghetti in de verpakking

Gisteren, 21:04

Supermarktketen Hoogvliet waarschuwt klanten voor een fout met hun Ted’s Kitchen risotto funghi. In plaats van risotto blijkt er spaghetti bolognese in de verpakking te zitten. Daardoor bevat het product selderij, terwijl dat niet op het etiket staat vermeld.

Het gaat om verpakkingen van 450 gram met als houdbaarheidsdatum 24 augustus. Hoogvliet roept het product terug omdat het gevaarlijk kan zijn voor mensen met een selderijallergie.

