Waarschuwing: mogelijk schadelijke bacterie in kant-en-klare pannenkoeken

Terugroepactie

Vandaag, 16:03

Consumenten worden gewaarschuwd voor een partij plantaardige pannenkoeken die mogelijk besmet is met de Bacillus cereus-bacterie. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken, zoals misselijkheid, braken en diarree.

Het gaat om de OaYeah! Oatm!lk Pannenkoeken (6 stuks) met de houdbaarheidsdata 11 en 15 september 2025. De pannenkoeken komen uit lotnummers 1000257020 en 1000257019. Ze zijn tussen 18 en 25 augustus verkocht bij Jumbo en Albert Heijn. Je herkent de verpakking aan de streepjescode 8720618870063.

De fabrikant roept consumenten op om deze pannenkoeken niet te eten. Heb je het product in huis? Breng het dan terug naar de winkel waar je het hebt gekocht. Je krijgt je geld terug.

