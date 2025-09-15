Terug

Lidl waarschuwt: verkeerde grillworst in verpakking

Terugroepactie

Vandaag, 18:08

Link gekopieerd

Lidl haalt per direct een partij Grillworst naturel uit de schappen. In de verpakking blijkt namelijk grillworst met kaas te zitten, terwijl dat niet op het etiket vermeld staat. Voor mensen met een melkallergie kan dit gevaarlijk zijn.

Het gaat om de Grillworst naturel met streepjescode 4056489284796 en houdbaarheidsdatum 24-09-2025. De supermarkt vraagt klanten die allergisch zijn voor melk dit product absoluut niet te eten.

Wie geen last heeft van een melkallergie, kan de grillworst wel zonder problemen consumeren. Meer informatie over de terugroepactie is te vinden op de website van Lidl.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Je ziet het in onderstaande video:

