Aldi roept broodjes terug vanwege gevaarlijke bacterie

Aldi Nederland waarschuwt voor een partij broodjes die mogelijk gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Het gaat om de verpakking Kaiser wit 6 x 50 gram met houdbaarheidsdatum 05-12-2025. In dit product kan de bacterie Staphylococcus aureus aanwezig zijn.

De bacterie kan bij consumptie schadelijk zijn en daarom roept Aldi klanten dringend op deze broodjes niet te eten. Alleen de broodjes met bovengenoemde houdbaarheidsdatum en EAN-code 4065019017100 vallen onder de terugroepactie. Andere houdbaarheidsdata zijn veilig.

Klanten kunnen het pak met broodjes, geopend of ongeopend, terugbrengen naar de Aldi-winkel. Een kassabon is niet nodig: het aankoopbedrag wordt volledig vergoed.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?