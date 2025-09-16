PLUS haalt wit stokbrood terug: mogelijk meergranen in verpakking

PLUS waarschuwt klanten voor het PLUS Korenlanders Wit stokbrood met desem bereid. Door een productiefout kan er in sommige verpakkingen per ongeluk meergranenstokbrood zitten. Daar zit rogge in, maar dat staat niet op het etiket. Wie allergisch is voor rogge, loopt daardoor risico.

Het gaat om verpakkingen met de houdbaarheidsdatum 30-11-2025 en de streepjescode 8710624462703. Klanten wordt dringend geadviseerd dit brood niet te eten. Het kan worden teruggebracht naar de winkel, waar het aankoopbedrag wordt vergoed.

