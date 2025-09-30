Terug

Supermarkten roepen ovenkroketten terug: gevaar door stukjes bot

Supermarkten roepen ovenkroketten terug: gevaar door stukjes bot

Terugroepactie

Vandaag, 21:03

Meerdere supermarkten in Nederland waarschuwen klanten om bepaalde ovenkroketten niet te eten. Het gaat om verpakkingen van G’woon, PLUS en 1deBeste met vier rundvleeskroketten. In de snacks kunnen stukjes bot zitten.

De terugroepactie geldt voor producten met ten minste houdbaar tot 28 juli 2026 en de lotcode L5126. Klanten wordt dringend geadviseerd deze verpakkingen terug te brengen naar de winkel.

In onderstaande video leggen we je uit wanneer er sprake is van een terugroepactie:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Winkels

De ovenkroketten zijn verkocht bij onder meer Boon, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Nettorama, PLUS, Poiesz, Spar en Vomar. Op de websites van deze supermarkten staat meer informatie over het terugbrengen van de producten.

Het gaat om de volgende varianten:

  • G’woon ovenkroketten rundvlees 4 stuks (streepjescode 8718989044879)

  • PLUS ovenkroketten 4 stuks (streepjescode 8718989919658)

  • 1deBeste ovenkroketten 4 stuks (streepjescode 8710871387118)

De kroketten die worden teruggeroepen. Beeld: G'woon, PLUS en 1deBeste

De kroketten die worden teruggeroepen. Beeld: G'woon, PLUS en 1deBeste

Consumenten die de producten hebben gekocht, kunnen ze terugbrengen naar de supermarkt. Het aankoopbedrag wordt vergoed.

