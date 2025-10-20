Onderzoek naar seksuele en gewelddadige content op Roblox: 'Kijk met je kind mee'

Er zijn zorgen over de veiligheid van het online gameplatform Roblox. Kinderen komen er spellen tegen die gewelddadig of seksueel van aard zijn. Ook zijn de veiligheidsmaatregelen vaak eenvoudig te omzeilen. Daarom gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken Roblox grondig onderzoeken.

Roblox is een populair gameplatform dat speciaal is bedoeld voor kinderen. Wereldwijd spelen er dagelijks meer dan 70 miljoen mensen op. Het idee is dat je kunt rondlopen in allerlei virtuele werelden, waarin je ook met anderen kunt chatten, dat kan ook anoniem.

Martin Verschoren, hoofdredacteur van het gamesblad Power Unlimited, vertelt dat kinderen op Roblox regelmatig worden blootgesteld aan gewelddadige of seksueel getinte spellen. Ook proberen oplichters via de chat geld los te peuteren of zelfs seksuele chantage toe te passen. Hij waarschuwt ouders: "Kijk met je kind mee wat hij of zij doet."

Regels en onderzoek

Roblox heeft wel regels opgesteld om problemen te voorkomen. Zo moeten kinderen bijvoorbeeld hun gezicht scannen om aan te tonen dat ze ouder zijn dan 13 jaar voordat ze mogen chatten. Toch wordt dat soms omzeild, bijvoorbeeld doordat oudere kinderen helpen of jongere spelers liegen over hun leeftijd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt de positieve kanten, zoals online leren, ontspannen en contact maken, maar ook de negatieve kanten zoals pesten, schokkende beelden, ongewenste contacten en gezondheidsproblemen. Ze vergelijken dit met de rechten en het welzijn van kinderen. Daarna beslissen ze of er maatregelen nodig zijn voor dit kinderspel.

Los van het onderzoek vindt het ministerie ook dat sociale media en andere bedrijven die online diensten aanbieden, verantwoordelijkheid moeten nemen. Het ministerie moet daarnaast kinderen en ouders helpen om op een verantwoorde manier met deze diensten om te gaan, legt staatssecretaris Digitalisering Eddie van Marum uit in een schriftelijke toelichting aan Hart van Nederland.