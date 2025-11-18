Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Kinderen geronseld door sekte via Roblox, aangezet tot zelfverminking'

Crime

Vandaag, 06:50 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Wat begon als onschuldig gamen, blijkt voor sommige jongeren te zijn uitgelopen op een nachtmerrie. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een internationaal netwerk jongeren ronselt via het populaire online horrorspel Forsaken op het platform Roblox. De sekte, die zichzelf The Cult of Spawn noemt, gebruikt het spel om jongeren te manipuleren, te chanteren en zelfs aan te zetten tot zelfverminking of zelfmoord.

De sekte maakt gebruik van de verhaallijn van het spel om jongeren in besloten online groepen te lokken. Daar worden ze gemanipuleerd, bedreigd en gechanteerd. 

Bloedoffers

Volgens EenVandaag zijn ook Nederlandse jongeren slachtoffer geworden. Het actualiteitenprogramma sprak met de moeder van een meisje dat slachtoffer werd. Haar dochter sneed het symbool van de sekte in haar huid en moest bloedoffers brengen. Sommige jongeren zouden zelfs zijn aangespoord om een einde aan hun leven te maken.

De politie bevestigt dat deze beweging actief is in Nederland en spreekt van een zorgwekkend fenomeen. Het is moeilijk om dit soort groeperingen te stoppen, zeggen ze. Bij de politie zijn al tientallen Nederlandse slachtoffers bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Onderzoek naar seksuele en gewelddadige content op Roblox: 'Kijk met je kind mee'
Onderzoek naar seksuele en gewelddadige content op Roblox: 'Kijk met je kind mee'
'Nederlandse kinderen betrokken bij gruwelijke online misbruikgroepen'
'Nederlandse kinderen betrokken bij gruwelijke online misbruikgroepen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.