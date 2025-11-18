'Kinderen geronseld door sekte via Roblox, aangezet tot zelfverminking'

Wat begon als onschuldig gamen, blijkt voor sommige jongeren te zijn uitgelopen op een nachtmerrie. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een internationaal netwerk jongeren ronselt via het populaire online horrorspel Forsaken op het platform Roblox. De sekte, die zichzelf The Cult of Spawn noemt, gebruikt het spel om jongeren te manipuleren, te chanteren en zelfs aan te zetten tot zelfverminking of zelfmoord.

De sekte maakt gebruik van de verhaallijn van het spel om jongeren in besloten online groepen te lokken. Daar worden ze gemanipuleerd, bedreigd en gechanteerd.

Bloedoffers

Volgens EenVandaag zijn ook Nederlandse jongeren slachtoffer geworden. Het actualiteitenprogramma sprak met de moeder van een meisje dat slachtoffer werd. Haar dochter sneed het symbool van de sekte in haar huid en moest bloedoffers brengen. Sommige jongeren zouden zelfs zijn aangespoord om een einde aan hun leven te maken.

De politie bevestigt dat deze beweging actief is in Nederland en spreekt van een zorgwekkend fenomeen. Het is moeilijk om dit soort groeperingen te stoppen, zeggen ze. Bij de politie zijn al tientallen Nederlandse slachtoffers bekend.