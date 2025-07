Ex-leden slaan alarm: ‘Evangeliegemeente De Deur is een gevaarlijke sekte’

Wat als je geloof zó allesoverheersend wordt dat je zelfs je eigen familie achterlaat? Steeds meer oud-leden van evangeliegemeente De Deur trekken aan de bel. Ze spreken van isolatie, psychische manipulatie en keiharde groepsdruk. "Ik dacht dat ik dicht bij God stond", zegt Amy (31), "maar ik verloor alles: mijn vrijheid, mijn familie, mijn identiteit."

De Deur telt in Nederland zo’n zestig kerken en is onderdeel van het internationale Christian Fellowship Ministries. Volgens sekte-expert Arjan van Dijk zijn de signalen ronduit zorgwekkend. "De groep kent ernstige sektarische kenmerken: mensen raken sociaal geïsoleerd, moeten toestemming vragen voor levenskeuzes en worden verbaal onder druk gezet. Dat is een regelrechte aanval op onze normen en waarden."

Kwetsbaar

Amy zat 7 jaar in de kerk en vertelt hoe ze na een kwetsbare periode werd meegezogen in de beweging. "Ik verbrak het contact met mijn moeder op verzoek van de kerk. Alles draaide om gehoorzaamheid. Uiteindelijk wist ik niet meer wat echt was", vertelt ze in bovenstaande video. Samen met andere ex-leden heeft ze zich nu aangesloten bij de stichting De Deur Uit, die steun biedt aan slachtoffers en misstanden zichtbaar maakt.

De evangeliegemeente zelf weigert tot nu toe inhoudelijk te reageren op de klachten. Hulporganisatie Fier bevestigt inmiddels veel meldingen over gesloten geloofsgroepen te ontvangen. En ook in politiek Den Haag groeit de bezorgdheid: veertien Twentse burgemeesters riepen vorige week in een brandbrief op tot strengere wetgeving tegen sektes.