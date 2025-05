'Gemeente Tubbergen start onderzoek naar geheimzinnige sekte in Twente'

De gemeente Tubbergen gaat onderzoek doen naar een geheimzinnige sekte die al decennia actief is. Het gaat om de Pater Pio Stichting, een christelijk genootschap dat wordt geleid door de 85-jarige gebedsgenezeres Trees P., meldt Nieuwsuur. Mensen die opgroeiden in de sekte geven aan dat er onder meer oren werden afgeknipt en dat mensen werden vastgebonden.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Trees P. kreeg in de jaren '90 drie maanden cel omdat ze tijdens een duivelsuitdrijving in de oren van een volgeling had geknipt. Ondanks die veroordeling bestaat de sekte anno 2025 nog altijd. Meerdere kinderen die in de gemeenschap zaten, hebben inmiddels hun verhaal gedaan. Ze spreken onder meer van lijfstraffen, kinderarbeid, psychische terreur en homogenezing.

Meerdere aangiftes

In 2016 zijn drie aangiftes gedaan tegen de sekte, maar deze leidden niet tot een aanhouding omdat, volgens het OM, "sommige gepleegde feiten al waren verjaard en er verder niet genoeg bewijs dan wel aanleiding was voor strafrechtelijk onderzoek". In 2022 besloot de kinderrechter twee meisjes uit huis te plaatsen die werden geslagen door hun moeder die lid was van de stichting.

Burgemeester Anko Postma wil antwoord op de vraag waarom er niet is ingegrepen. "Ik wil precies weten wat de rol van eenieder is en wat we er ook vooral in de toekomst aan kunnen doen", zegt ze tegen Nieuwsuur. Ook Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Ingrid Michon (VVD) eisen opheldering. Hun Kamervragen volgen op berichtgeving van RTV Oost en De Twentsche Courant Tubantia.

Hart van Nederland/ANP