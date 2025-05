'Honden van rokende baasjes kampen vaker met gedragsproblemen'

Wie in huis rookt, doet daar niet alleen zichzelf mee tekort. Ook de trouwe viervoeter krijgt ongevraagd elke trek mee, en dat kan serieuze gevolgen hebben. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat honden die samenleven met rokende baasjes vaker last hebben van gedragsproblemen.

Onderzoekers analyseerden meer dan driehonderd honden, waarvan de helft in een huis leefde waar gerookt werd. De uitkomst liegt er niet om: honden die regelmatig tabaksrook inademen, zijn niet alleen lichamelijk kwetsbaarder, maar laten ook opvallend ander gedrag zien. Ze zijn angstiger, sneller agressief, moeizamer te trainen en reageren onrustiger. Volgens de studie ervaren 'rookhonden' meer stress en stemmingswisselingen.

En het baasje? Die is vaak de enige oorzaak én de enige die het kan veranderen. Een hond kan geen raam openzetten of even naar buiten vluchten. Hij is overgeleverd aan de keuzes van zijn eigenaar.

Experts waarschuwen daarom dat er méér aandacht moet komen voor roken in huis, juist bij gedragsproblemen. En misschien moet er ook in antirookcampagnes vaker worden gewezen op het effect van een sigaret op je huisdier, want die ademt, net als jij, alles in.