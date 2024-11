Onderzoek: katten en honden blijven lang bang na vuurwerkknallen

Voor veel huisdieren begint de angstige periode door vuurwerk al in september. Harde knallen van vuurwerk maken de laatste maanden van het jaar een angstige periode voor veel honden en katten. Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat een flink deel van de dieren voor langere tijd gestrest is na zo'n knal: 43 procent van de honden en 34 procent van de katten blijven volgens hun baasjes langer dan een halfuur angstig.

Niet alleen honden en katten hebben last van vuurwerk, ook paarden, is te zien in bovenstaande video bij de manege van Jerome.

Het onderzoek is gehouden onder ruim 3000 hondeneigenaren en ruim 600 katteneigenaren. Driekwart zegt dat hun dier in meer of mindere mate last heeft van angst of stress door vuurwerk.

Vanaf september begint die overlast al op te lopen: bijna twee op de drie ondervraagden ervaart dan al overlast. In december, als de jaarwisseling dichtbij komt, is de piek.

Van de ondervraagde hondeneigenaren geeft ongeveer de helft aan dat hun viervoeter in een periode met veel vuurwerk liever niet naar buiten wil. Een op de drie katten ziet het dan volgens de baasjes ook niet zitten om buiten een ronde te maken. "Vooral voor hondeneigenaren is dit extra vervelend. Zij zien niet alleen het lijden van hun dier. Ook zijn er lichamelijke gevolgen. Honden moeten immers naar buiten om zich te ontlasten", zeggen de onderzoekers.

Behandeling minder effectief

Een mogelijke oplossing die de dierwetenschappers suggereren, is om honden en katten al van jongs af aan stapsgewijs te laten wennen aan hardere geluiden. Op volwassen leeftijd zijn ze dan weerbaarder, zo is de gedachte. Behandelingen op latere leeftijd blijken dikwijls minder effectief.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Veterinary and Animal Science.

ANP