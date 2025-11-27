Fred gaf Kees onderdak, maar na zijn overlijden dreigt Kees weer dakloos te worden

Fred Brouwer uit Scheveningen haalde Kees Teskse zo'n zeventien jaar geleden van de straat en bood hem een dak boven zijn hoofd. Ze werden hele goede vrienden. Maar nu Fred begin dit jaar is overleden, valt de grond onder de voeten van Kees vandaan. Maandag moet hij de woning van Fred uit en lijkt hij weer op straat terecht te komen. Liesbeth Brouwer, zus van Fred, neemt de man daarom onder zijn hoede en probeert opvang voor hem en zijn hond te regelen.

Kees zit al zo'n zeventien jaar in het huis van zijn overleden vriend. Hij woonde eerst bij zijn broer, maar die kampte met alcoholproblemen, waardoor Kees in de avond naar buiten vluchtte en op straat overnachtte. Daarom besloot Fred hem te helpen. Hij gaf hem een slaapplekje in de garage. "Dan kon die met een schone lei beginnen." Samen spraken ze een mondelinge huurovereenkomst af. De jaren die volgden raakten ze goed bevriend en trokken ze samen veel op.

"Maar begin dit jaar overleed mijn broer en toen was er niks geregeld voor zijn goede vriend Kees. En helaas kan Kees ook niet beroepen op zijn huurrecht, omdat er geen huurcontract was. Ook heeft hij geen urgentieverklaring gekregen, waardoor hij dreigt op straat te belanden. Daarom help ik hem nu. Anders staat hij er alleen voor. Hij heeft namelijk zelf mentale problemen, waardoor hij zelf niet de inzichten heeft wat hij nu moet doen. Ik help hem nu met het vinden van een nieuwe plek", vertelt Liesbeth.

Kees is er zelf erg emotioneel onder en is inmiddels ontzettend wanhopig geworden. "Wat moet ik doen dan? Moet ik hier voor de deur gaan liggen? Het gaat nergens over", laat hij weten.

'Aan regels gebonden'

Wethouder Co Engberts zegt begrip te hebben voor de situatie, maar benadrukt dat de zoektocht moeilijk wordt. "We zetten ons er keihard voor in, maar we zijn aan heel veel regels gebonden. Er zijn zóveel woningzoekers, maar ik vind wel dat we moeten voorkomen dat deze man op straat belandt. Als het aan mij ligt vinden we wat met elkaar, maar beloven kan ik het niet."