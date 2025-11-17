Speciaal kompas helpt dementerenden altijd weer thuis te komen

Voor mensen met dementie kan een simpel blokje om al een hele uitdaging zijn. Ze raken soms sneller de weg kwijt en durven daarom vaak niet meer alleen naar buiten. Voor de 86-jarige Ben van Dijk uit Baarn is dat helemaal veranderd. Dankzij een speciaal kompas vindt hij altijd de weg naar huis terug. “Het geeft hem ook meer zelfvertrouwen”, vertelt zijn vrouw Ineke.

Toen Ben de diagnose Alzheimer kreeg, durfde hij steeds minder vaak alleen naar buiten. Soms wist hij midden op straat niet meer welke kant hij op moest. “Ik kon alleen vanuit huis de straat uitlopen, niet links- of rechtsaf slaan, want dan ben ik lost. En via dezelfde weg weer terug."

En dat terwijl Ben juist wil blijven wandelen. "Als het niet regent, wil hij de deur uit. Hij wil niet thuisblijven", zegt Ineke. Daarom liep ze altijd met hem mee, om ervoor te zorgen dat hij veilig thuiskwam. Totdat een hulpverlener hen wees op een kompas, speciaal voor mensen met dementie.

Op de markt

Het apparaatje is klein en eenvoudig. Geen scherm, geen knoppen, alleen een wijzer die altijd naar huis wijst. Ben mocht het afgelopen zomer testen, en vanaf dat moment ging er een wereld voor hem open. Met het kompas in zijn hand loopt hij weer alleen door Baarn. Kiezen welke straat hij inslaat, mensen groeten op de stoep, genieten van de bomen en huizen, het kan allemaal weer. “Ik ben er echt heel gelukkig mee.”

Volgens de makers werkt het kompas zo simpel mogelijk. De wijzer wordt aangestuurd door gps en reageert meteen als je het kompas draait. Het werd bedacht door innovatie-hoogleraar Rens Brankaert en verder ontwikkeld door de start-up Aumens, gerund door de tweelingbroers Rick en Vincent Eurlings (26). Dertig mensen met dementie mochten het hulpmiddel afgelopen zomer testen, waaronder Ben. Zijn enthousiasme was zo groot dat hij het niet meer hoeft terug te geven.

Aumens wil het kompas volgend jaar op de markt brengen. Zorginstellingen en mantelzorgers tonen al volop interesse.