Rosalie (17) helpt eenzame Will, en andersom: 'Ik heb veel van haar geleerd'

Zomer is voor veel ouderen de stilste periode van het jaar. Familieleden en buren zijn op vakantie en veel vaste clubs en verenigingen zijn gesloten, waardoor het gebrek aan sociaal contact toeneemt. Meer dan de helft van de ouderen ervaart zomereenzaamheid, blijkt uit cijfers van het Nationaal Ouderenfonds.

Juist daarom zet Stichting Jord zich ook in de zomer in om voor meer verbinding te zorgen. Dat doet de stichting door enthousiaste jongeren te verbinden aan ouderen die het leuk vinden om af en toe iets samen te doen. En dat kan voor een bijzondere band zorgen.

Nederlands Kampioen Zwemmen Rosalie Reef (17) komt inmiddels ruim 2 jaar over de vloer bij de oudere Will. "Ik heb zelf geen opa en oma meer, dus die rol vervult Will nu. We zien elkaar minstens een keer per week. Het is altijd gezellig." Soms kletst het tweetal alleen maar. "Of soms doen we een spelletje en soms maken we een wandeling of halen een boodschap. Ik vind het dan ook moeilijk om te zien dat Will nu langzaam achteruit gaat door haar dementie, ik heb veel van haar geleerd."

Studie

Binnenkort vertrekt Rosalie voor haar studie naar Amerika en het koppel gaat elkaar zeker missen. "Maar we houden contact! We kunnen bellen en ik zal zeker bij Will langsgaan als ik weer in Nederland ben."

Stichting Jord werd in 2019 opgericht door Erik Brakké, ter nagedachtenis van zijn overleden zoon Jord, die op 19-jarige leeftijd uit het leven stapte. "We hopen met de stichting vooral bij te dragen aan minder eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren", benadrukt Brakké.