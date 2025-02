Monique opent speciaal koffiehuis: hier runnen mensen met dementie de tent

Dementie is de snelst groeiende volksziekte in Nederland. Eén op de vijf Nederlanders krijgt deze diagnose. De verwachting is dat in 2040 een half miljoen mensen met dementie kampen. Daarom is Monique Grob begonnen met Koffiehuis Uniek: een koffiehuis gerund door mensen met dementie.

"Dementie is van ons allemaal. Eén op de vijf mensen krijgt ermee te maken. Daarom kijken wij naar wat mensen wél kunnen in plaats van naar hun ziekte", vertelt Monique Grob tegen Hart van Nederland. Ze pleit voor een maatschappij waarin mensen met dementie niet worden buitengesloten en heeft daarom eind januari het koffiehuis geopend. "Het is een veilige, geborgen plek in een huiselijke omgeving."

Gehoord voelen

Voor mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen, is het essentieel om zich gehoord en betrokken te voelen. "Ze verliezen al veel, zoals het recht om auto te rijden. Maar waarom zouden ze geen lid meer kunnen blijven van een vereniging? Zo blijven ze onderdeel van de samenleving."

Bij Koffiehuis Uniek krijgen cliënten van de dagbesteding een actieve rol. Ze helpen mee in de bediening of staan in de keuken om te bakken. "Mensen doen ertoe, ook al hebben ze dementie. Het zijn mensen met wie je gewoon om kunt gaan. Ik wil een inclusieve maatschappij waarin iedereen meedoet op basis van zijn of haar kunde."