Zorgboerderijen een uitkomst voor mensen met dementie: 'Regie in eigen hand'

De laatste tijd zijn zorgboerderijen vaak negatief in het nieuws. Fraude met persoonsgebonden budgetten, verwaarlozing van cliënten en soms zelfs mishandeling. Je zou bijna vergeten dat de overgrote meerderheid van de zorgboerderijen gewoon hun werk doet.

Eigenaren Arjo en Marinel Buijs waren in 2005 een van de eersten die begonnen met kleinschalige opvang van dementerenden in hun zorgboerderij in Delfgauw. De nadruk ligt er op groen en dieren. Na twintig jaar kunnen ze zeggen dat er alleen maar voordelen zijn voor deze groep cliënten. "Mensen blijven langer fit, hebben minder medicijnen nodig en hebben het gevoel dat ze er bij horen."

Regie in eigen hand

De vader van Corine zit al tweeënhalf jaar in de 24-uurs-opvang in Delfgauw. Zij heeft goede ervaring met deze vorm van opvang, zo zegt ze. "Belangrijkste is dat mijn vader de regie in eigen hand heeft. Het is groot, ze kunnen binnen en buiten overal heen. Ze worden meegenomen in zorg van dieren, de tuin en het huishouden. Ze hebben ook verantwoordelijkheden, maar ze hoeven niks als ze niet willen."

Arjo ziet een duidelijk pluspunt. "Het heeft positieve effecten op het verloop van de aandoening, we zien bijvoorbeeld dat het minder snel gaat. Ik zit al vanaf mijn 16e in de zorg, dus ik kan het vergelijken. De reguliere zorg is ook nodig, maar voor een groep mensen is dit een uitkomst. Ik kan wel zeggen dat het leven niet ophoudt met dementie."

Onderzoek

Dat blijkt ook uit onderzoek naar goed leven met dementie van Dr. Ir. Simone de Bruin. Zij is lector aan de Hogeschool Windesheim. Volgens haar kijken zorgboerderijen heel anders naar mensen met dementie. "Zorgboerderijen zijn goed in staat om de mens in de persoon met dementie te blijven zien, en hen allerlei mogelijkheden te bieden om actief te blijven, mee te doen, plezier te hebben, dus zo goed mogelijk te leven met dementie." Daarmee zijn ze een mooi voorbeeld van hoe de dementiezorg vormgegeven kan worden, aldus De Bruin.