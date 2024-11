Alzheimer zet leven Rob en Monique op zijn kop: 'Werk minder om voor hem te zorgen'

Weinig begrip van je omgeving en soms ook van je werkgever. Mantelzorgers van mensen met dementie hebben het in 2024 nog altijd zwaar, blijkt uit nieuwe cijfers van Alzheimer Nederland. Eén op de vijf mantelzorgers werkt gemiddeld twaalf uur per week minder vanwege de zorgtaken. Ook het leven van Monique van Es (60) en Rob van Bastelaar (62) uit Weesp staat volledig op zijn kop sinds Rob op zijn 58e de diagnose Alzheimer kreeg.

Vier jaar geleden kreeg Rob de diagnose Alzheimer. Hij heeft veel hulp nodig van zijn vrouw Monique: ze helpt hem uit bed, legt zijn kleding klaar, maakt zijn ontbijt en zorgt dat hij alles wat hij nodig heeft meeneemt naar zijn vrijwilligerswerk.

Achteruitgang

Rob doet vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten, waar Monique werkt. Omdat Monique veel voor haar man moet zorgen, werkt ze daar nu een dag minder. “Je leert ermee leven, maar je leven wordt steeds beperkter. Spontaan ergens afspreken kan niet meer. Langzaam beperkt het je steeds meer in je doen en laten," vertelt ze emotioneel aan Hart van Nederland.

Monique merkt dat Rob steeds sneller achteruitgaat. "De situatie verslechtert. We zitten nu in een stadium waarin meer zorg nodig is. Maar ik kan niet helemaal stoppen met werken, want ik ben de kostwinner. Het moment dat het voor mij niet meer gaat, komt dichterbij."

Hoge druk op mantelzorgers

In Nederland zijn momenteel ongeveer 300.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal stijgen tot meer dan een half miljoen in 2040. De druk op mantelzorgers neemt hierdoor toe, terwijl het aantal zorgverleners juist afneemt. Naar schatting zorgen nu zo’n 800.000 mantelzorgers in Nederland voor een naaste met dementie.

Eén op de vijf werkende mantelzorgers werkt door de zorgtaken twaalf uur minder per week, en bijna de helft van hen ervaart weinig tot geen begrip van hun werkgever. Uit cijfers blijkt ook dat overbelaste mantelzorgers minder hulp krijgen van familie en vrienden, terwijl ze die juist extra hard nodig hebben. Alzheimer Nederland roept werkgevers en de overheid op om snel meer ondersteuning voor mantelzorgers te regelen.