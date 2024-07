Ben je mantelzorger naast je baan? Dan verdien je 2 tot 11 euro per uur minder

Mantelzorg heeft een grote invloed op werkende mensen. Ze verdienen minder en zijn minder tevreden met hun werk, blijkt uit onderzoek van socioloog Klara Raiber, die op 2 juli haar proefschrift verdedigt aan de Radboud Universiteit. In de Telegraaf legt ze uit dat vrouwen die naast hun baan nog mantelzorger zijn gemiddeld 2 euro per uur minder verdienen dan vrouwen zonder zorgtaken. Bij mannen loopt dat zelfs op tot 11 euro.

Raiber benadrukt in een gesprek met Hart van Nederland dat steeds meer mensen mantelzorg verlenen, vooral nu professionele zorg vaker wordt vervangen door mantelzorg. Dit vraagt veel van mensen en beïnvloedt hun werk.

Uit enquêtes in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland blijkt dat veel mantelzorgers moeite hebben om hun zorgtaken te combineren met hun baan. Sommigen moeten minder werken of zelfs stoppen met werken om voor hun naasten te zorgen. Anderen kiezen voor een flexibelere baan of worden zelfstandige.

Empathie

Daarnaast verdienen mantelzorgers minder en zijn ze minder tevreden met hun werk dan hun collega's zonder zorgtaken. Vooral mannen profiteren soms van mantelzorg. Zij kunnen empathischer en beter in tijdmanagement worden, wat door werkgevers gewaardeerd wordt.

Raiber roept op tot meer ondersteuning voor mantelzorgers, vooral vanwege de vergrijzende samenleving. "Zelfs als mantelzorgers makkelijker minder kunnen werken, dan lost dat het probleem van het lagere uurloon niet op", zegt de socioloog. Ze pleit ook voor meer investeringen in professionele zorg als alternatief voor mantelzorg, zodat de samenleving als geheel niet de dupe wordt van de verminderde werkuren van mantelzorgers.