Kwart Nederlanders houdt dementie liever geheim

Een kwart van de Nederlanders houdt het liever geheim als zij dementie zouden krijgen. Dat is boven het wereldwijde gemiddelde, dat op 19 procent ligt. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimer's Disease International (ADI). Het onderzoek is gedaan onder 40.000 mensen in 166 landen en uitgevoerd in het kader van de Wereld Alzheimer Dag die zaterdag wordt gehouden en waarover Alzheimer Nederland, onderdeel van ADI, bericht. Onder de respondenten zijn mensen met dementie, verzorgers, artsen en het publiek.

"Er is werk aan de winkel. En urgent ook", zegt een woordvoerder van Alzheimer Nederland. "Gezien de enorme toename van het aantal mensen met dementie moeten we de hele samenleving voorbereiden. Vrijwel iedereen krijgt er in de eigen omgeving mee te maken. Het aantal zorgprofessionals groeit niet mee dus we moeten er met elkaar voor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen en daarmee intensieve zorg zo lang mogelijk uitstellen."

Dat een kwart van de mensen in Nederland het geheim zou houden als ze dementie krijgen, is "zorgelijk" volgens Alzheimer Nederland. "Er blijkt helaas nog veel schaamte, over iets waar je niets aan kunt doen. Dit zorgt voor isolement, wat de kwaliteit van leven en uiteindelijk ook het ziekteproces niet ten goede komt."

Op dit moment hebben ruim 55 miljoen mensen wereldwijd dementie. Naar verwachting zal dit aantal verdrievoudigen tot 152 miljoen in 2050. In Nederland hebben 300.000 mensen dementie. Volgens Alzheimer Nederland verdubbelt dit aantal naar meer dan 600.000 in 2050.

