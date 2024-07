Op vakantie met dementie, is dat een goed idee?

Door de vergrijzing wordt een grote toename van mensen met dementie verwacht komende jaren. Hoe ga je daarmee om in de vakantieperiode? Recent nog raakte een vrouw met dementie vermist in Frankrijk. Is het aan te raden om op vakantie te gaan met iemand die dementie heeft of juist niet?

Volgens Henriette Brons van Alzheimer Nederland is het een erg persoonlijke beslissing om iemand met dementie mee te nemen op vakantie. "De een ervaart veel energie en geluk, maar de ander stress. Het kan een uitdaging zijn, maar het levert wel kwaliteit van leven op. Het is dan niet een reden om het niet te doen".

Hoewel er dus uitdagingen zijn, is het volgens Brons geen reden om te stoppen met leven.

Heb het erover

Wel is het goed om te letten op een aantal zaken: "Je moet er het goed over hebben. Je kunt erop letten dat degene altijd het adres heeft van de accommodatie en je kunt ervoor kiezen om het vakantieadres in te lichten als je het fijn vindt. Daarbij is 'Zoek mijn IPhone' handig om iemand te kunnen vinden en volgen."

Inge Langdijk (55) en haar man Henk (61) komen net terug van een week Luxemburg en Oostenrijk. Op zijn 55ste werd de diagnose gesteld, maar toch gaat het echtpaar met plezier op vakantie samen.

"Ik vond het een beetje spannend eerst, maar we zijn met de trein heen gegaan. Dat is fijner en zitten we in een coupé. Daarvan maak ik al een ontspannen element", legt ze uit. Al voordat Henk dementerende was gingen zij wandelen in de bergen samen. "We zijn dat gewend. Als we de hele dag klimmen en wandelen dat drukken we de Alzheimer een beetje weg. Ik heb het idee dat het hem heel goed doet en mij ook", vertelt ze.

Herinneringen

Of Henk herinnert wat hij allemaal meemaakt op vakantie is lastig te zeggen. Dit blijft ook lastig voor Inge: "Henk zit heel erg in het nu, hij weet het wel nog allemaal. Maar moeilijk vind hij het om terug te denken. Er is herkenning maar dan ook weer niet".

Haar tip om samen op vakantie te gaan zonder zorgen, is om de tijd te nemen. "We doen alles trager, je geeft alles duidelijk aan en geeft de planning door, ook geen haast en het gewoon laten gebeuren. Versimpelen is belangrijk".

De sleutel tot ontspanning is dan ook voor het echtpaar om te wandelen. "Als je samen aan het wandelen bent heb je zelf ook vakantie. Dan ben je lekker onderweg en kun je genieten van elkaar. Er is dan even geen plek voor Alzheimer".