Robot als wandelmaatje: zo verandert zorginstelling in Eindhoven ouderenzorg

Zorg

Vandaag, 16:44

Ouderenzorginstelling Vitalis in Eindhoven gaat twee nieuwe robots voor de ouderenzorg inzetten. De robots helpen onder meer met de boodschappen en kunnen een begeleid wandelingetje met cliënten maken die bijvoorbeeld kampen met dementieklachten.

Ervaring met robots heeft het verzorgingshuis al enkele jaren. "We hebben een robot die de gordijnen van sommige cliënten opent en sluit, en een apparaat dat de medicatie verdeelt", vertelt Vitalis-woordvoerder Yvon van den Berg aan Hart van Nederland.

Deze vervolgstap nemen is daarom niet heel vreemd, vindt de zorginstelling: "We zien de robot ook meer als een toepassing dan een totale invulling. Het moet ondersteunend werken voor de cliënten en het personeel net even dat beetje extra hulp bieden."

Menselijke maat

Ouderenbelangenvereniging ANBO ziet de inzet van technologie in de zorg als een logische en noodzakelijke stap. "De technologie staat het toe en het biedt mogelijkheden voor de personeelstekorten", vertelt ANBO-woordvoerder Simon van Herpen tegen Hart van Nederland. Daartegenover staat volgens de woordvoerder wel dat "de menselijke maat" moet worden behouden: "Ouderen willen toch ook zorg van een mens van vlees en bloed."

Daar is volgens de zorginstelling dan ook aan gedacht. "We hebben in aanloop naar de inzet van deze robots zorgtechnologieteams opgezet. Deze teams bestaan uit zorgprofessionals die goed weten wat ondersteunend werkt en wat niet."

Benieuwd hoe de robot werkt? Bekijk het in bovenstaande video.

