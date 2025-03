Mantelzorger Joke zoekt gastgezin voor haar man Henk: 'Het is een heftig besluit'

Een ongebruikelijke oproep uit het Noord-Hollandse Opperdoes: Joke Kool zoekt een gastgezin voor haar man Henk, die nagenoeg blind is en slecht hoort. Zelf is hij verder nog goed gezond, maar de zorg voor hem valt Joke steeds zwaarder. De enige geschikte zorginstelling is in Vught, op anderhalf uur rijden. "Dat is niet vol te houden", vertelt Joke, die al 50 jaar getrouwd is met Henk.

Omdat de afstand naar Brabant simpelweg te groot is, hoopt het stel op een oplossing dichter bij huis. "We zoeken iemand die hem drie dagen per week kan opvangen, tegen betaling", legt Joke uit. Hoewel ze al veel warme reacties kreeg, is een concreet aanbod er nog niet. Joke heeft altijd liefdevol voor haar man gezorgd, maar merkt dat het haar steeds meer uitput. "Je moet opletten dat de zorg je niet leegtrekt."

Maatwerk van noodzaak

De twee hebben meerdere zorgvormen geprobeerd, zoals hulp via een persoonsgebonden budget en respijtzorg. Maar dat werkte allemaal niet. "Dan zat hij een weekend alleen op een kamer, kreeg te eten en medicijnen, en dat was het. Geen dagbesteding, niks", zegt Joke. Voor hun situatie is maatwerk nodig, en dat blijkt lastig te regelen.

Ook Mantelzorg Nederland herkent deze problemen. "Wij vinden dat er naar iedere situatie apart gekeken moet worden", zegt een woordvoerder van de organisatie. "Er zijn nu te veel regels die flexibele woonoplossingen in de weg staan."

Voor Henk en Joke is het gastgezin meer dan een noodgreep, het zou hun leven draaglijker maken. "We moeten creatief zijn, zeker met de vergrijzing die op ons afkomt", vindt Joke, die zelf veertig jaar in de zorg werkte. "Mijn man vindt het verschrikkelijk om telkens naar Brabant te moeten."